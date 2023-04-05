РВ: "дорога смерти" в Бахмут усыпана бронетехникой НАТО

Дорога в Бахмут (Артёмовск) усыпана боевой техникой НАТО. Об этом рассказали российские военкоры.

"Русская Весна" опубликовала в своём Telegram-канале новое видео, снятое самими боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ). На кадрах показаны остатки сгоревшей натовской военной техники вдоль "дороги смерти", которая простреливается российскими силами.

Здесь замечены несколько бронетранспортёров, американские военные лёгкие тактические машины МРАП и другая разбитая техника.

Ранее появилось видео с сожжённой колонной бронетехники НАТО, пытавшейся атаковать позиции армии России.