Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение. Причём кадрами разгрома делятся сами боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) в соцсетях.
На днях появилось новое видео, на котором всушники зафиксировали сожжённую колонну бронетехники НАТО, пытавшуюся атаковать позиции армии России. Запись опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Боевики, проезжающие мимо, сокрушаются, что уничтожено столько новых машин, употребляя нецензурные выражения.
Ранее в Сети появилось видео превращенного российскими военными в решето американского бронетранспортёра под Угледаром.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.