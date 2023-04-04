РВ: военные РФ сожгли колонну пытавшейся атаковать бронетехники НАТО

Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение. Причём кадрами разгрома делятся сами боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) в соцсетях.

На днях появилось новое видео, на котором всушники зафиксировали сожжённую колонну бронетехники НАТО, пытавшуюся атаковать позиции армии России. Запись опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Боевики, проезжающие мимо, сокрушаются, что уничтожено столько новых машин, употребляя нецензурные выражения.

Ранее в Сети появилось видео превращенного российскими военными в решето американского бронетранспортёра под Угледаром.