Российский огнемётчик с позывным "Шмель" сжёг расчёт ВСУ с расстояния в 1100 метров

Огнемётчик Вооружённых сил РФ с позывным "Шмель" сжёг украинский расчёт автоматического гранатомёта на станке (АГС) с расстояния в 1100 метров.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, перед военным стояла задача ликвидировать АГС, принадлежащий украинским войскам.

По словам солдата, его огнемёт рассчитан на поражение целей, которые находятся на расстоянии до километра. Однако боец пояснил, что стоял на возвышенности, поэтому у него получилось поразить далёкую цель.

"Рассчитал расстояние и выстрелил на 1100 метров", — сказал военнослужащий в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Минобороны РФ.

При этом он добавил, что ему пришлось наносить удар под шквальным огнём Вооружённых сил Украины.

Ранее российский военный с позывным "Цыган" в одиночку захватил украинский опорный пункт на Угледарском направлении.