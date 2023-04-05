Минобороны: в районе Северска в ДНР отбита атака ВСУ

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Северска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" сорвана контратака противника в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики", — сообщили в Минобороны.

Помимо этого, были нанесены удары по подразделениям ВСУ вблизи населённых пунктов Невское и Червоная Диброва в ЛНР, добавили в ведомстве.

Представители Минобороны добавили, что отбитые атаки лишили украинскую армию 80 бойцов. Также были уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.

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