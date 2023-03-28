Минобороны: ВС России уничтожили на Донецком направлении до 240 украинских военных и наёмников

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что "Южная" группировка войск РФ за 24 часа на Донецком направлении ликвидировала до 240 украинских солдат и наёмников.

"Противник потерял три боевые машины пехоты, три бронетранспортёра, две боевые бронемашины, четыре автомобиля, гаубицы Д-30", — добавили в официальном Telegram-канале военного ведомства.

Ранее военный эксперт Юрий Подоляка сказал, что власти Украины переживают, что Авдеевка и Северск могут стать следующими после Артёмовска (Бахмута) целями Вооружённых сил Российской Федерации.

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