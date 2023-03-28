Официальные представители Минобороны РФ заявили, что "Южная" группировка войск РФ за 24 часа на Донецком направлении ликвидировала до 240 украинских солдат и наёмников.
"Противник потерял три боевые машины пехоты, три бронетранспортёра, две боевые бронемашины, четыре автомобиля, гаубицы Д-30", — добавили в официальном Telegram-канале военного ведомства.
Ранее военный эксперт Юрий Подоляка сказал, что власти Украины переживают, что Авдеевка и Северск могут стать следующими после Артёмовска (Бахмута) целями Вооружённых сил Российской Федерации.
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