Ходаковский предупредил, что СВО дотянется и до тех, кто чувствует себя в безопасности

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, что избежать последствий военного конфликта никому не удастся.

Военачальник считает, что спецоперация на Украине выполняет особую миссию, вразумляя тех, кому кажется, что происходящее его не касается.

Ранее Александр Ходаковский рассказал о коррупционной схеме на СВО.

Он уверен, что последствия СВО дотянутся и до тех, кто чувствует себя в безопасности.

Ходаковский вспомнил слова профессора Преображенского из "Собачьего сердца", который говорил о том, что "разруха — в голове".

"И тут классовая теория нам не помогает: и водила-пролетарий, и барыга, наживающийся на войне — в равной степени подвержены процессу деградации сознания", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

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