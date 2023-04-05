Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский отчитал тех, кто наживается на СВО, присваивая средства, которые должны были пойти на нужды фронта.
Ходаковский привёл в пример коррупционную схему, в результате которой военнослужащие СВО остаются без необходимого.
Военачальник рассказал, как средства для изготовления бетонной пирамиды для остановки бронетехники оседают в чужих карманах.
Ранее Александр Ходаковский посоветовал армии РФ делать акцент на оборону.
"Те, кто распределяет на это деньги, сразу тридцать процентов кладут себе в карман, а изготовителю предлагают сумму, которая даже не вписывается в себестоимость", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.
Он отметил, что изготовители пирамид отказываются работать за мизерные деньги.
"Фронт не получает необходимого, а потом мы сдаём Херсон и прочее", — объяснил бывший командир донецкой "Альфы".
Комбат "Востока" назвал такое поведение скотским.
"Почему скотство проявляют одни, а платят за него другие? Например, в нашей войне наживаться на ней пытаются одни, а все тяготы и лишения несут другие?" — задался вопросом Ходаковский.
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