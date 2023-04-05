Ходаковский рассказал о коррупционной схеме на СВО: "А потом мы сдаём Херсон"

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский отчитал тех, кто наживается на СВО, присваивая средства, которые должны были пойти на нужды фронта.

Ходаковский привёл в пример коррупционную схему, в результате которой военнослужащие СВО остаются без необходимого.

Военачальник рассказал, как средства для изготовления бетонной пирамиды для остановки бронетехники оседают в чужих карманах.

Ранее Александр Ходаковский посоветовал армии РФ делать акцент на оборону.

"Те, кто распределяет на это деньги, сразу тридцать процентов кладут себе в карман, а изготовителю предлагают сумму, которая даже не вписывается в себестоимость", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

Он отметил, что изготовители пирамид отказываются работать за мизерные деньги.

"Фронт не получает необходимого, а потом мы сдаём Херсон и прочее", — объяснил бывший командир донецкой "Альфы".

Комбат "Востока" назвал такое поведение скотским.

"Почему скотство проявляют одни, а платят за него другие? Например, в нашей войне наживаться на ней пытаются одни, а все тяготы и лишения несут другие?" — задался вопросом Ходаковский.

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