Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Андрей Гусий: Зеленский отдал полякам Украину по "плану Жириновского"
Политолог Мельничук назвал заявление Подоляка о взятии Крыма фантазиями
Гундаров заявил, что ВС Польши готовятся ввести войска на территорию Украины
Депутат Шеремет: приезд Зеленского в Варшаву — дурное предзнаменование для Польши
Тур Дианы Арбениной по России может быть полностью отменён — города отказываются
NetEase: Россия унизила США в ООН, предложив отметить памятную дату
Ходаковский предупредил, что СВО дотянется и до тех, кто чувствует себя в безопасности
Российский авторынок в марте: падение на 11% и китайские бренды на подъеме
Яна Поплавская высказалась о пародии Долгополова и Оганесяна на теракт, в котором погиб Владлен Татарский

МК: власти Львова выкинули из могил кости бойцов ВОВ для захоронения солдат ВС Украины

0:58
Силовые структуры

Львовские власти после захвата церкви Святого Георгия Победоносца канонической Украинской православной церкви (УПЦ) пошли на ещё большее кощунство. Они занялись эксгумацией останков воинов, погибших во времена Первой и Второй мировых войн для того, чтобы освободить место под захоронения военнослужащих ВСУ.

МК: власти Львова выкинули из могил кости бойцов ВОВ для захоронения солдат ВС Украины

На данный момент на Лычаковском кладбище большое количество костей погибших, которые просто выброшены из могил. Это место считается одной из достопримечательностей города. Там захоронен известный писатель и поэт Иван Франко, писавший свои произведения на украинском, русском, польском и  немецком языках, отмечает "МК".

Власти Львова не видят ничего противоестественного в своих действиях. Пользователи Сети высказываются по поводу происходящего.

"Зря они мёртвых трогают. Не будет Украины", — пишут в они.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Потери ВСУ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Появилось новое видео сожжённой бронетехники НАТО в зоне СВО

Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.

РВ: военные РФ сожгли колонну пытавшейся атаковать бронетехники НАТО
МК: в России сильно сократилось количество медицинского персонала в больницах
В России катастрофически не хватает медиков
Трамп находится под арестом и ждёт предъявления обвинений
ВС РФ ожидают тяжёлые бои в зоне СВО на Украине — Шурыгин
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Наступление на Артёмовск армия РФ замедлила специально
Европейцы едут в Китай с ультиматумом, но их ждёт провал
Обнаружен новый страшный вирус со смертностью 90%
Обнаружен новый страшный вирус со смертностью 90%
Последние материалы
Ищенко о том, почему США отложили провокацию с "грязной бомбой": изменилась стратегия
Блогера Анатолия Шария обвинили в клевете в целях мести бывшей знакомой
Daily Mail: торпеда "Посейдон" способна полностью разрушить прибрежные города Британии
Александр Васильев назвал принт, который всех полнит: крупная клетка на светлом фоне
Подберёзкин: новые танки "Чёрный орёл" превосходят "Леопарды", но их пока мало
Россиянин получил 34 миллиона рублей по иску против Genesis за дефектный автомобиль
Обновление 13.7 для League Of Legends
Минобороны: в районе Северска в ДНР отбита атака ВСУ
Комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян показали пародию на теракт в кафе Санкт-Петербурга
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения опорного пункта ВСУ установкой УР-77 "Метеорит"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников