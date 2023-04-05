МК: власти Львова выкинули из могил кости бойцов ВОВ для захоронения солдат ВС Украины

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Львовские власти после захвата церкви Святого Георгия Победоносца канонической Украинской православной церкви (УПЦ) пошли на ещё большее кощунство. Они занялись эксгумацией останков воинов, погибших во времена Первой и Второй мировых войн для того, чтобы освободить место под захоронения военнослужащих ВСУ.

На данный момент на Лычаковском кладбище большое количество костей погибших, которые просто выброшены из могил. Это место считается одной из достопримечательностей города. Там захоронен известный писатель и поэт Иван Франко, писавший свои произведения на украинском, русском, польском и немецком языках, отмечает "МК".

Власти Львова не видят ничего противоестественного в своих действиях. Пользователи Сети высказываются по поводу происходящего.

"Зря они мёртвых трогают. Не будет Украины", — пишут в они.

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