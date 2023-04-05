RT: под Артёмовском уничтожены боевики ВСУ "Продюсер" и "Викинг"

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Армия РФ уничтожает противника по всей линии фронта Донбасса. В Артёмовске идут ожесточённые сражения.

Военные корреспонденты издания RT сообщили о новых успехах российских войск. Под Артёмовском (Бахмутом) уничтожен боевик из группировки "Гонор" Назарий Грибан с позывным "Продюсер". Отмечается, что данную информацию предоставил лидер движения Сергей Филимонов. Он также сообщил, что в зоне СВО в Артёмовске погиб другой боевик — Даниил Кондель с позывным "Викинг".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.