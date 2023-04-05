РИА Новости: авторы из Донбасса проинформировали о тяжёлой правде СВО на Украине

1:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Почти сразу после начала спецоперации ВС РФ на Украине появилась Z-поэзия. Обозреватель РИА Новости Юлия Зачётова рассказала об этом подробнее.

Многие писали о конфликтах ещё до начала СВО, но Z-поэтами они стали чуть больше года назад. Их творчество включает создание песен, поднимающих дух, победных гимнов и композиций, посвящённых памяти тех, кто погиб в боях за освобождение Донбасса.

Многие из этих поэтов посещали зону военных действий, выступая перед солдатами. Среди них есть те, кто родился и живёт в Донбассе. Одной из таких поэтесс является Анна Ревякина, которая стала известна как "Муза Донбасса" и "Шахтёрская дочь".

Московский театр поэтов, выступающий в зоне СВО с концертами, объединил большое количество патриотически настроенных литераторов.

"Это одна и та же в…*, когда Европа приходит "спасать" Россию. Они приходят за нашими душами. Потому и проигрывают", — заявил актёр Сергей Шолох.

Поэты, которые приезжают в зону СВО, ставят перед собой задачу поддержать и подбодрить соотечественников, показав, что они любимы в Москве и других российских городах. Тепло, которое они передают через свои выступления, ощущается жителями всей страны, отмечает обозреватель.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине

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