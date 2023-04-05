РВ: позиции ВС Украины находятся под мощным огнём ВС РФ из-за боёв в Артёмовске

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции. Армия РФ уничтожает противника по всей линии фронта Донбасса. Ранее сообщалось о ликвидации боевика из группировки "Гонор" Назарий Грибан с позывным "Продюсер".

В Артёмовске идут ожесточённые сражения. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" сообщили об успехах российской армии. Опубликованы видеокадры, на которых видно, что позиции врага находятся под мощным огнём Вооружённых сил РФ.

Боевики войск киевского режима ведут съёмку, прячась в одной из квартир.