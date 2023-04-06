Заявления украинских политиков о "захвате" Крыма — это идиотские рассуждения.
Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов и пообещал, что с такими персонажами разговор будет коротким.
Ранее Михаил Подоляк сказал, что в ближайшие 5-7 месяцев Киев военным путём возьмет под свой контроль полуостров, так как у РФ якобы нет ресурсов, чтобы удерживать его.
"Если Подоляк и подобные ему персонажи хотят в Крым, то мы ждём. Пусть не затягивают, нам есть о чем и чём поговорить с ними. Разговор будет коротким", — цитирует Константинова РИА Новости.
То, что глашатаи киевской власти опять принялись обсуждать тему "зачистки" Крыма, говорит о том, что дела у ВСУ совсем скверные, а общественность необходимо отвлекать от бедственного положения Украины. Заявления советника главы офиса Зеленского стоит рассматривать как "весеннее обострение", подытожил Константинов.
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