В Офисе президента Украины заявили, что киевская власть готова к переговорам с Россией по Крыму, если ВСУ дойдут до границ полуострова.
Об этом со ссылкой на главу Офиса Зеленского Михаила Подоляка пишет издание РИА Новости.
Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинская армия не готова к наступлению на полуостров Крым с технической точки зрения. Препятствием для такого развития событий является мощная эшелонированная оборона российской армии.
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