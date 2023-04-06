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Военный эксперт Сивков: У украинских войск нет ресурсов для выхода к границам Крыма

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Силовые структуры

Заявление офиса украинского президента Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией только при условии выхода украинских войск к границам Крыма не имеют под собой никаких реальных обоснований. Об этом рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Военный эксперт Сивков: У украинских войск нет ресурсов для выхода к границам Крыма

По мнению специалиста, Украина просто не располагает таким количеством вооружений и личного состава, чтобы поставить под угрозу безопасность полуострова. При этом, замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев не исключает сценарий силового захвата Крыма.

"Это политическое заявление, призванное поднять моральный дух на фоне поражения под Артемовском. Никаких предпосылок к тому, что они говорят, нет", — считает эксперт.

Эксперт уточнил, что современных танков, необходимых для прорыва, на Украине сейчас всего 30 единиц.

 

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Политолог: «Крым может быть только российским либо турецким»
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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