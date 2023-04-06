Военный эксперт Сивков: У украинских войск нет ресурсов для выхода к границам Крыма

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заявление офиса украинского президента Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией только при условии выхода украинских войск к границам Крыма не имеют под собой никаких реальных обоснований. Об этом рассказал военный эксперт Константин Сивков.

По мнению специалиста, Украина просто не располагает таким количеством вооружений и личного состава, чтобы поставить под угрозу безопасность полуострова. При этом, замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев не исключает сценарий силового захвата Крыма.

"Это политическое заявление, призванное поднять моральный дух на фоне поражения под Артемовском. Никаких предпосылок к тому, что они говорят, нет", — считает эксперт.

Эксперт уточнил, что современных танков, необходимых для прорыва, на Украине сейчас всего 30 единиц.

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