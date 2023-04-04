С уходом войск ВС Украины из Артёмовска (Бахмута) Киев будет вынужден признать поражение. Об этом заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер, напомнив желание президента Владимира Зеленского.
"Это их выбор. Я просто напомню, что Запад хотел этого конфликта. Зеленский в 2019 году в кулуарах кричал о наступательных действиях против России. <…> Хотел? Получи! Он умолял НАТО тренировать своих военных. НАТО согласилась обучать украинцев, и вот последствия", — сказал он в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
Риттер считает, что у Зеленского не останется выбора после потери Артёмовска, и он будет вынужден пойти на переговоры с Москвой, ведь активные боевые действия ВСУ уже вести не смогут из-за огромных потерь в Бахмуте.
Запад же утратит всякое терпение из-за постоянных неудач Киева, и Украине придётся пойти на условия России в отношении Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья, уверен экс-разведчик.
Между тем, в Артёмовске ситуация для ВСУ критическая. Украинские войска теряют и солдат, и технику. Только с начала марта они "добили" половину своих дронов из-за неопытности операторов.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.