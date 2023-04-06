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Defense One: США передадут ВСУ экспериментальное оружие для борьбы с иранскими дронами ВС РФ

1:00
Силовые структуры

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, который будет ориентирован на противовоздушную оборону (ПВО). В её состав будет входить экспериментальное оружие против дронов-камикадзе Shahed-136, пишет Defense One.

Defense One: США передадут ВСУ экспериментальное оружие для борьбы с иранскими дронами ВС РФ

Десять мобильных ракетных систем c-UAS с лазерным наведением готова предоставить для нужд ВСУ американская компания SAIC, сообщает источник. Один такой антидроновый комплекс стоит около 30 тысяч долларов. Цена хоть и высока, но эта стоимость дешевле крупных ракет для ПВО.

"Система включает в себя пулемётную установку M240 и систему радиоэлектронной борьбы, которая может взять под контроль беспилотник", — пишет автор материала.

Также известно, что данный комплекс может обнаружить дрон с расстояния десять километров. А в ходе испытания система поразила беспилотник с пятикилометрового расстояния.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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