Бывший оператор боевых беспилотников (БЛА) рассказал, что происходило на базе ВВС США в Европе после утопления американского дрона MQ-9 Reaper над Чёрным морем.
Инцидент вынудил американцев уйти с ключевого рубежа разведки СВО, юга России и Крыма на рубежи "поближе к Румынии".
В марте 2023 года российские истребители Су-27СМ совершали манёвры, после которых упал в море разведывательно-ударный американский БПЛА MQ-9 Reaper ("Жнец"). После этого оператора и наводчика допрашивали, уверен экс-оператор боевого БЛА — его цитирует Military Times.
По его словам, "управление должно было идти из 71-ой авиабазы Кымпия-Турзий, туда давно переброшены сами БПЛА ВВС США и кадровый состав".
Специалист отметил, что основной базой управления беспилотниками США по всему миру является Невада, которая вместе с "основной" базой Рамштайн могут и часто забирают управление БПЛА для решения своих задач.
Разумеется, потеря "Жнеца" в Чёрном море — это серьёзнейшее ЧП.
"Никаких драк и "выпивок с горя" у операторов не было, их сразу же проверили на употребление алкоголя и наркотиков. Это очевидно — пока в том районе происходят отнюдь не боевые действия с уничтожением врагов и вероятностью сопутствующих гражданских потерь, где на "допинг" смотрели сквозь пальцы", — делится эксперт.
"Потом их допрашивали, потом ещё раз допрашивали, потом ещё раз, потом смотрели все данные кубика (кабины) управления, записи, данные систем управления. Потом традиционно предлагается помощь психолога — ты получил стресс от потери БЛА — плюс дознание. Потом операторы напились, думаю. Я бы напился", — заключил он.
Как сообщили расследователи проекта Decreed, итогом подъёма MQ-9 Reaper стало:
Отметим, что ранее западная пресса рассказывала о психологических трудностях и проблемах операторов боевых дронов США.
Дескать, им очень тяжело — вечером, ночью и утром они живут "как обычные американцы", а днём у них есть право "убивать ракетами любого человека в чужой стране и потом изучать "кого убили" по разбросанным телам".
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