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MT: "Операторов "Жнеца" ждали допросы, психолог и бутылка"

3:04
Силовые структуры » Министерство обороны

Бывший оператор боевых беспилотников (БЛА) рассказал, что происходило на базе ВВС США в Европе после утопления американского дрона MQ-9 Reaper над Чёрным морем.

MT: "Операторов "Жнеца" ждали допросы, психолог и бутылка"

Инцидент вынудил американцев уйти с ключевого рубежа разведки СВО, юга России и Крыма на рубежи "поближе к Румынии".

В марте 2023 года российские истребители Су-27СМ совершали манёвры, после которых упал в море разведывательно-ударный американский БПЛА MQ-9 Reaper ("Жнец"). После этого оператора и наводчика допрашивали, уверен экс-оператор боевого БЛА — его цитирует Military Times.

По его словам, "управление должно было идти из 71-ой авиабазы Кымпия-Турзий, туда давно переброшены сами БПЛА ВВС США и кадровый состав".

Специалист отметил, что основной базой управления беспилотниками США по всему миру является Невада, которая вместе с "основной" базой Рамштайн могут и часто забирают управление БПЛА для решения своих задач.

Разумеется, потеря "Жнеца" в Чёрном море — это серьёзнейшее ЧП.

"Никаких драк и "выпивок с горя" у операторов не было, их сразу же проверили на употребление алкоголя и наркотиков. Это очевидно — пока в том районе происходят отнюдь не боевые действия с уничтожением врагов и вероятностью сопутствующих гражданских потерь, где на "допинг" смотрели сквозь пальцы", — делится эксперт.

"Потом их допрашивали, потом ещё раз допрашивали, потом ещё раз, потом смотрели все данные кубика (кабины) управления, записи, данные систем управления. Потом традиционно предлагается помощь психолога — ты получил стресс от потери БЛА — плюс дознание. Потом операторы напились, думаю. Я бы напился", — заключил он.

Как сообщили расследователи проекта Decreed, итогом подъёма MQ-9 Reaper стало:

  • Получение профильными подразделениями "оборонки" бесценной информации о характеристиках турельного мультиспектрального оптико-электронного комплекса AN/AAS-52, комплекса поверхностной радиолокационной разведки AN/APY-8, станции телеметрии и защищённой спутниковой связи, терминала системы обмена данными Link-16.
  • НАТО в целом и США в частности утратили оперативный "развед-актив" в Азово-Черноморском регионе — теперь "работая" на дальностях, не позволяющих как раньше "всматриваться в каждую звёздочку на погонах в СВО, Крыму и на юге России".

Отметим, что ранее западная пресса рассказывала о психологических трудностях и проблемах операторов боевых дронов США.

Дескать, им очень тяжело — вечером, ночью и утром они живут "как обычные американцы", а днём у них есть право "убивать ракетами любого человека в чужой стране и потом изучать "кого убили" по разбросанным телам".

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Эпичное заявление Путина об инциденте в Черном море
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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