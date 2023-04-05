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Российской стороне удалось получить секретные данные от американского дрона MQ-9 Reaper

1:06
Силовые структуры

Российской стороне удалось получить секретные данные от американского ударно-разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, упавшего 14 марта в Чёрное море недалеко от Крыма. Об этом сообщает телеканал "Царьград" со ссылкой на информацию СМИ.

Российской стороне удалось получить секретные данные от американского дрона MQ-9 Reaper

Напомним, дрон США "Жнец" упал в море после того, как пилоты истребителей ВКС РФ, следившие за ним, устроили ему "дождь из керосина".

Возможность изучить распайку сверхвысокочастотных блоков радиолокационной системы и определить энергетические параметры её работы получили специалисты двух "серьёзных организаций". Они также рассчитали уровень помехозащищенности и разрешение радара американского беспилотника и "научились определять увеличение длиннофокусных приборов и устройств оптико-электронного комплекса.

Отметим, ранее американцы заявляли, что успели уничтожить Reaper дистанционно, он превратился в металлолом и его потенциальное обнаружение русскими не представляет никакой опасности.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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