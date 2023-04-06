Военный эксперт Рожин показал секретный план США и НАТО по подготовке ВСУ к весеннему наступлению

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Борис Рожин поделился в своём Telegram-канале документами, которые раскрывают секретный план США и НАТО по подготовке и оснащению подразделений вооружённых сил Украины к весеннему наступлению. Данные появились в Сети.

Речь идёт о девяти бригадах ВСУ, из которых шесть должны были быть готовы ещё к 31 марта, а три — к 30 апреля.

Общее количество вооружения, необходимого для девяти бригад составляет 253 танка, 381 единица гусеничной техники, 480 единиц колесной техники, 147 артиллерийских орудий, а также 571 бронированный автомобиль HMMWV.

Киев также осуществляет подготовку ещё трёх бригад. В случае, если план реальный, ВСУ будут готовы к проведению наступательных действий против российских военных к маю, отметил эксперт.

Ранее появилась информация, что специалисты ВПК РФ смогли получить доступ к секретным данным упавшего в Чёрное море недалеко от Крыма беспилотника США.

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