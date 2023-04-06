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Правозащитник Рыбин призвал Россию заняться вопросом обмена политических узников

1:28
Силовые структуры

В последнее время участились обмены пленными. Они уже не такие неравноценные, какими были изначально. Известный адвокат, правозащитник Валентин Рыбин прокомментировал происходящее в беседе с Pravda.Ru.

Правозащитник Рыбин призвал Россию заняться вопросом обмена политических узников

Эксперт сообщил, что на территории Украины много людей, которые по политическим уголовным производствам находятся под стражей и вынуждены отбывать наказания в местах лишения свободы. Пока России не удаётся обменивать таких людей. Освобождаются только военнопленные, а не гражданские лица. Проводимые переговоры результатов не дают.

"Я думаю, что здесь ситуация связана с тем, что Украина может понять под этими обменами определённый выход на сбор очень многих граждан Украины для того, чтобы их в последующем обменивать на тех лиц, которые удерживаются в РФ", — отмечает адвокат.

Рыбин считает, что Россия могла бы больше внимания уделить вопросу обмена именно политических узников, которые содержатся на Украине. Выходом из сложившейся ситуации адвокат видит отправку данных граждан на безопасную территорию, которой выступает Российская Федерация. Для этого вопрос необходимо рассматривать на системном уровне.

Россия следует обсудить данный вопрос с Украиной, так как на её территории имеются не только военнопленные, но и множество людей, арестованных за шпионскую деятельность.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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