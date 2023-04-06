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В Офисе президента Зеленского Сибига не исключил возврат Крыма военным путём

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Силовые структуры

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига вчера заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой по Крыму, если ВСУ дойдут до границ полуострова. Сегодня он уточнил значение своих слов и не исключил возврат территорий военный путём.

В Офисе президента Зеленского Сибига не исключил возврат Крыма военным путём

Сибига отметил, что территориальных компромиссов не будет, а переговоры могут быть начаты лишь в том случае, когда Украина достигнет своих стратегических целей.

"Когда мы достигаем стратегических целей, когда мы, например, выходим на админграницу, мы говорим, что потенциально может открываться дипломатическая страница о возвращении Крыма. Но я совершенно не исключаю и военный способ", — приводит слова политика "Страна.ua".

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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