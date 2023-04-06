Леонков заявил о попытках Starlink Илона Маска выбить спутники связи России

2:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В развитии украинских событий произошёл поворот космического масштаба. Российский МИД заявил о попытках Киева воздействовать на гражданские спутники связи. О том, приведёт ли это к переносу конфликта в космос, рассказал военный аналитик Алексей Леонков.

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в интересах Киева действуют более 500 американских спутников и НАТО, у России их 150. Сейчас активно используются гражданские космические аппараты для выполнения военных задач, что представляет серьёзное нарушение международного права. Россия оставляет за собой право ответить соответствующим образом.

"Можно воздействовать на спутники связи, если есть комплексы РЭБ. Первое, что приходит в голову — воздействие спутников Маска Starlink. Космические аппараты с четырьмя антеннами-излучателями работают в миллиметровом диапазоне для передачи данных 5G. В этом диапазоне работают и РЭБ. И если грамотно конфигурировать спутниковые сигналы, можно создать луч — не информационный, а как комплекс РЭБ", — рассказал эксперт в беседе с "МК".

Россия может использовать земные средства таким образом, чтобы фокусировка антенн противника была направлена на наш спутник для воздействия на его аппаратуру. РФ уже воздействовала на Starlink с помощью РЭБ. Это нарушило управление ВСУ.

"Мы заранее предупреждали: если гражданские спутники будут использоваться в военных целях, то мы имеем право воздействовать на них", — пояснил Леонков.

Опираясь на данные специалистов РЭБ, аналитик предположил, что Starlink пытались использовать против спутников связи РФ. Всего использовали более 3 тыс. аппаратов.

Леонков сообщил, что Россия может воздействовать на чужие аппараты с Земли. Наша страна обладает аппаратурой, подающей более мощный сигнал. Она способна вывести спутник из строя. В арсенале РФ есть "Тирада-С".

"Начнём применять — мало не покажется", — заключил эксперт.

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