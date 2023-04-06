Forbes: войска ВС РФ сталкиваются с острой нехваткой боеприпасов в зоне СВО на Украине

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В западной прессе всё чаще звучит мнение о том, что у российских войск заканчиваются боеприпасы. Этим эксперты объясняют уменьшение интенсивности работы артиллерии.

"Когда нехватка боеприпасов заставит замолчать российскую артиллерию?", — говорится в публикации Forbes.

Обозреватель Марк Урбан утверждает, что на фронт прибывает большая доля снарядов плохого качества из-за их неправильного хранения. Конкуренция за поставки боеприпасов между различными подразделениями становится всё острее. По мнению эксперта, Россия израсходовала так много снарядов, что их не хватило для достижения целей военной операции.

"Интенсивность огня падает, хотя невозможно сказать, с 60 тыс. до 20 тыс. или с 20 тыс. до 5 тыс. снарядов в день", — указывается в статье.

Авторы делают вывод о том, что артиллерия российской армии начала "голодать", что может сделать её бесполезной на поле боя.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.