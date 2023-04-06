ВСУ разделены на две части: одна "держит фронт", вторая готовится "в наступ"

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины сейчас разделены на две части. Первая "держит фронт", вторая "готовится идти" в наступление, но для уверенности в результатах этого "наступа" украинской армии необходимо что-то "поувесистее".

Об этом сообщает издание "Украина.ру".

"Как вариант этим "чем-то" может оказаться американская техника, которую Украине могут передать из состава находящихся в Европе на ротации частей армии США — бригадный комплект ABCT сразу увеличил бы число танков процентов на 30 с лишним, боевых машин пехоты раза в полтора, добавил бы БТРов и артиллерии", — отмечают в издании.

Но проблема в том, что сегодня пока нет достоверных свидетельств того, что украинские войска располагают достаточным числом подготовленных солдат, и, во-вторых, что Вашингтон готов на этот уровень эскалации — риски очень велики, а результаты вовсе не гарантированы, отметили корреспонденты портала.

Правда, логика в действиях альянса НАТО давно отсутствует, поэтому запросто можно рассматривать такую вероятность.