Вооружённые силы Украины сейчас разделены на две части. Первая "держит фронт", вторая "готовится идти" в наступление, но для уверенности в результатах этого "наступа" украинской армии необходимо что-то "поувесистее".
Об этом сообщает издание "Украина.ру".
"Как вариант этим "чем-то" может оказаться американская техника, которую Украине могут передать из состава находящихся в Европе на ротации частей армии США — бригадный комплект ABCT сразу увеличил бы число танков процентов на 30 с лишним, боевых машин пехоты раза в полтора, добавил бы БТРов и артиллерии", — отмечают в издании.
Но проблема в том, что сегодня пока нет достоверных свидетельств того, что украинские войска располагают достаточным числом подготовленных солдат, и, во-вторых, что Вашингтон готов на этот уровень эскалации — риски очень велики, а результаты вовсе не гарантированы, отметили корреспонденты портала.
Правда, логика в действиях альянса НАТО давно отсутствует, поэтому запросто можно рассматривать такую вероятность.
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