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BM: финский бронетранспортёр SISU XA-180 с символом Z "восстал" против ВСУ

0:49
Силовые структуры

Украина получила от Запада в рамках военной помощи финский бронетранспортёр SISU XA-180. Однако техника "восстала" против боевиков киевского режима. Об этом заявил болгарский военный аналитик Бойко Николов.

BM: финский бронетранспортёр SISU XA-180 с символом Z "восстал" против ВСУ

Он отметил, что солдаты российской армии регулярно захватывают вооружение ВСУ, многое из которого ремонтируется и применяется против бывших владельцев. Недавно бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса присвоили SISU XA-180, украсили его символом Z и направили против украинских войск, указал Николов.

"Финский бронетранспортёр SISU XA-180 начал бороться против своих украинских владельцев", — сообщил обозреватель в материале Bulgarian Military.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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