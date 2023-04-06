Украина получила от Запада в рамках военной помощи финский бронетранспортёр SISU XA-180. Однако техника "восстала" против боевиков киевского режима. Об этом заявил болгарский военный аналитик Бойко Николов.
Он отметил, что солдаты российской армии регулярно захватывают вооружение ВСУ, многое из которого ремонтируется и применяется против бывших владельцев. Недавно бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса присвоили SISU XA-180, украсили его символом Z и направили против украинских войск, указал Николов.
"Финский бронетранспортёр SISU XA-180 начал бороться против своих украинских владельцев", — сообщил обозреватель в материале Bulgarian Military.
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