Qudsnet: Израиль наносит мощные удары по сектору Газа

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Израиль нанёс серию мощных ударов по сектору Газа. Один из снарядов пришёлся на военный объект рядом с лагерем беженцев, сообщили СМИ.

Известно, что речь идёт о центральной части анклава.

"ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному объекту "Исса аль-Батран" в окрестностях лагера беженцев Бурейдж в центральной части анклава", — передаёт Qudsnet.

Ранее израильское правительство заявило, что страна готова к отражению любой атаки. Кроме прочего, там уточнили, что обстрел будет продолжаться и "враги Израиля заплатят высокую цену".

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