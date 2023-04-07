Израиль нанёс серию мощных ударов по сектору Газа. Один из снарядов пришёлся на военный объект рядом с лагерем беженцев, сообщили СМИ.
Известно, что речь идёт о центральной части анклава.
"ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному объекту "Исса аль-Батран" в окрестностях лагера беженцев Бурейдж в центральной части анклава", — передаёт Qudsnet.
Ранее израильское правительство заявило, что страна готова к отражению любой атаки. Кроме прочего, там уточнили, что обстрел будет продолжаться и "враги Израиля заплатят высокую цену".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.