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Эксперт об обменах ракетными ударами между Израилем и Ливаном: Возможно, что будет новая интифада

1:46
Силовые структуры

Востоковед Борис Долгов в беседе с Pravda.Ru рассказал о причинах обострения палестино-израильского конфликта, которое привело к обмену ракетными ударами между Ливаном и Израилем.

Эксперт об обменах ракетными ударами между Израилем и Ливаном: Возможно, что будет новая интифада

Ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований, доктор исторических наук, член Союза писателей России Борис Долгов напомнил, что палестино-израильский конфликт возник в 1947 году после принятия решения ООН о создании двух государств в Палестине — израильского и палестинского.

"Израильское было создано, палестинское не было создано. И вот эта основа этого конфликта. И эти обострения этого конфликта происходят периодически. Сейчас мы наблюдаем очередное обострение, которое спровоцировано тем, что израильские силовики вошли на территорию мечети Аль-Акса", — объяснил востоковед.

Ситуация усугубилась, так как на мечеть посягнули в священный месяц Рамадан.

"Десятки ракет были выпущены по территории Израиля. Израиль ответил на это также десятками ракет и воздушными ударами", — рассказал эксперт.

Долгов не исключил, что данный инцидент может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

"Вполне возможно, что будет новая интифада, но интифада — это восстание именно палестинского населения, палестинских мусульман против израильской оккупации, как они это позиционируют. Но войны между какими-то арабскими странами и Израилем — я не думаю, что это возможно", — выразил свою точку зрения востоковед.

Ранее сообщалось, что противостояние на Ближнем Востоке может повлиять на Европу.

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Север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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