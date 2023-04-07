РВ: Внезапный штурм "Отважных" ВС РФ на позиции ВСУ под Кременной попал в объектив БПЛА

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разведывательному дрону ВС РФ удалось заснять видео внезапного штурма позиции ВСУ бойцами группировки "Отважные", которые смогли застать противника врасплох.

Контролирующие передовую операторы беспилотников увидели украинское подразделение, пытающееся обосноваться в лесопосадке. Командование "Отважных" решило не дожидаться, пока неприятель оборудует укрепления, и приказало начать срочный штурм.

"Наши штурмовики погрузились на броню и взяли курс на ВСУ", — сообщают военкоры издания "Русская Весна".

Неожиданная атака оказалась успешной, рассказали репортёры. Противник, который намеревался сорвать наступление у Сватово-Кременной, был выбит с позиций.