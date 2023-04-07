Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военкор Сладков: спецоперация на Украине прекратится неожиданно для всех
Ветеран спецслужб Гончаров: теракт с Тататрским — не последний. Пора переходить на военное время
"Военная мысль": МиГ-31 и Ил-76 научат сбивать спутники неприятеля ракетами и лазером
РВ: появилось видео подготовки американских БТР Stryker с минными тралами к наступлению ВСУ
Фура с опасными химикатами утонула реке Хабаровского края. Экологи опасаются разлива
Тьерри Валет: французы всё меньше одобряют помощь ВСУ из-за экономического кризиса
Подполковник Иванников: за Артёмовск ВСУ будут мстить Белгородской и Брянской областям
В США оценили просьбу Зеленского к Западу: "Стриптизёрша на высоких каблуках"
Эксперт Кондратьев: России есть куда девать ядерное топливо, и речь идёт о корпоративных интересах

РВ: Внезапный штурм "Отважных" ВС РФ на позиции ВСУ под Кременной попал в объектив БПЛА

0:47
Силовые структуры

Разведывательному дрону ВС РФ удалось заснять видео внезапного штурма позиции ВСУ бойцами группировки "Отважные", которые смогли застать противника врасплох.

Контролирующие передовую операторы беспилотников увидели украинское подразделение, пытающееся обосноваться в лесопосадке. Командование "Отважных" решило не дожидаться, пока неприятель оборудует укрепления, и приказало начать срочный штурм.

"Наши штурмовики погрузились на броню и взяли курс на ВСУ", — сообщают военкоры издания "Русская Весна".

Неожиданная атака оказалась успешной, рассказали репортёры. Противник, который намеревался сорвать наступление у Сватово-Кременной, был выбит с позиций.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Сеть попали эпичные кадры уничтожения САУ производства США

"Ланцет" атаковал САУ ВС Украины.

РВ: попадание дрона "Ланцет" ВС РФ в САУ производства США отправило её командира "в полёт"
РВ: появилось видео с вторжением боевиков "Русского добровольческого корпуса"* ВСУ в Брянскую область
Появились видеокадры, на которых боевики ВСУ ведут огонь в Брянской области
Starlink Маска в космосе пытается "вышибить" российские спутники
Названы истинные цели упавшего в Брянской области украинского самолёта
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Колонна турецкой бронетехники разбита на дороге у Бахмута
Беженцы с Украины убедили поляков в необходимости денацификации Незалежной — Myśl Polska
Мать скрывавшего Трепову мужчины рассказала об их связи
Мать скрывавшего Трепову мужчины рассказала об их связи
Последние материалы
Фура с опасными химикатами утонула реке Хабаровского края. Экологи опасаются разлива
Тьерри Валет: французы всё меньше одобряют помощь ВСУ из-за экономического кризиса
Подполковник Иванников: за Артёмовск ВСУ будут мстить Белгородской и Брянской областям
В США оценили просьбу Зеленского к Западу: "Стриптизёрша на высоких каблуках"
РВ: Внезапный штурм "Отважных" ВС РФ на позиции ВСУ под Кременной попал в объектив БПЛА
VW Taos 2023 года: удивительно дружелюбный семейный маленький внедорожник
Эксперт Кондратьев: России есть куда девать ядерное топливо, и речь идёт о корпоративных интересах
РИА Новости: ВКС России разгромили пункт одесской морской охраны в Херсонской области
Пентагон начал расследование по утечкам сведений о запланированном наступлении Украины
Кошки и собаки мирно живут вместе, если у владельца есть терпение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников