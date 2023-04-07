Разведывательному дрону ВС РФ удалось заснять видео внезапного штурма позиции ВСУ бойцами группировки "Отважные", которые смогли застать противника врасплох.
Контролирующие передовую операторы беспилотников увидели украинское подразделение, пытающееся обосноваться в лесопосадке. Командование "Отважных" решило не дожидаться, пока неприятель оборудует укрепления, и приказало начать срочный штурм.
"Наши штурмовики погрузились на броню и взяли курс на ВСУ", — сообщают военкоры издания "Русская Весна".
Неожиданная атака оказалась успешной, рассказали репортёры. Противник, который намеревался сорвать наступление у Сватово-Кременной, был выбит с позиций.
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