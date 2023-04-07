Украинская армия будет использовать американские бронетранспортёры (БТР) Stryker в ходе весеннего контрнаступления.
Издание "Русская весна" публикует первые кадры подготовки западной техники с лёгкими минными тралами LWMR к боевым действиям. Как пояснили военкоры, американские БТР предназначены для проведения наступательных операций и разминирования территорий перед атаками.
Отмечается, что США передали Киеву не менее 20 таких машин.
Ранее бывший офицер ВС США Станислав Крапивник предупредил о непредсказуемом поведении БТР Stryker. По его словам, эта техника может опрокидываться от своих же выстрелов, когда они производятся с боковых позиций.
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