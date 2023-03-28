МК: экс-офицер ВС США Крапивник заявил, что полученные ВСУ от Запада БТР Stryker переворачиваются от своего выстрела

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев радуется новым поставкам вооружений НАТО, обкатывая западные танки. Но некоторые виды бронетехники в бою могут проявить себя непредсказуемо. Об этом заявил бывший офицер ВС США Станислав Крапивник.

Так, например, бронетранспортёр (БТР) Stryker может настоящим "подарком" для ВСУ, так как он переворачивается от собственного же выстрела.

"Слабая сторона — в том, что он может передвигаться только по твёрдому грунту. Кроме того, в некоторых моделях на башне есть 105-мм пушка. Но есть проблема. Когда производятся выстрелы с боковых позиций, отдача настолько сильная, что машина переворачивается", — объясняет Крапивник в разговоре с "МК".

Также офицер назвал ещё один минус БТР Stryker — это его высота. Обычно техника для перевозки пехоты гораздо ниже, что позволяет сохранять жизни военнослужащих. Впрочем, вся западная техника не отличается компактностью, что уменьшает шансы на выживание солдат, констатировал он.

Броневик Cougar Крапивник тоже отнёс к неудачным машинам. Четырёхметровый автомобиль слишком неповоротлив и огромен. Кроме того, Cougar предназначен для езды по асфальту, а чернозём Незалежной не подходит для использования, машина просто погрязнет в грязи, заключил собеседник.

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