Генерал-лейтенант Хрулёв: нужно внести поправки в Устав армии после СВО

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия должна поменять воинский Устав, сделав выводы из спецоперации на Украине, заявили аналитики. По их мнению, необходимо учесть все промахи и ситуации, в которые попадали бойцы ВС РФ.

Устав — не что иное, как альманах всех военных начиная от командирского состава и заканчивая рядовыми солдатами.

"Неслучайно говорят, что уставы написаны кровью, потому что в них в первую очередь учитывается опыт боевых действий. И нынешний Боевой устав несёт в себе основы, которые были заложены ещё во времена Великой Отечественной войны", — пояснил aif.ru генерал-лейтенант Анатолий Хрулёв.

Многое из того, с чем сталкиваются российские военные в ходе СВО в действующих реалиях, не заложены в Уставе, и это необходимо будет исправить. Однако браться за военный "альманах" сейчас и кроить не имеет смысла. Необходимо дождаться окончания спецоперации и внести туда соответствующие корректировки исходя из опыта.

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