Экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер раскритиковал официальный Вашингтон за продолжающиеся поставки западного оружия на Украину.
По его мнению, техника НАТО приведёт лишь к новым жертвам в рядах украинской армии и ослаблению США на международной арене.
Он считает, что американский президент Джо Байден проводит неверную политику в отношении Украины. Как пояснил экс-офицер, западное оружие не способно существенно изменить ситуацию на линии соприкосновения.
"Это просто приведёт к большему количеству погибших украинцев и слабой Америке", — подчеркнул Риттер в интервью Judging Freedom.
Бывший офицер США также подчеркнул, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) — это уже проигравшая сторона конфликта.
Ранее Риттер спрогнозировал завершение российской спецоперации к концу лета 2023 года из-за огромных потерь в рядах украинской армии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.