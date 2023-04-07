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Скотт Риттер: новые поставки оружия США не спасут уже проигравшую армию Украины

1:01
Силовые структуры

Экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер раскритиковал официальный Вашингтон за продолжающиеся поставки западного оружия на Украину.

Скотт Риттер: новые поставки оружия США не спасут уже проигравшую армию Украины

По его мнению, техника НАТО приведёт лишь к новым жертвам в рядах украинской армии и ослаблению США на международной арене.

Он считает, что американский президент Джо Байден проводит неверную политику в отношении Украины. Как пояснил экс-офицер, западное оружие не способно существенно изменить ситуацию на линии соприкосновения.

"Это просто приведёт к большему количеству погибших украинцев и слабой Америке", — подчеркнул Риттер в интервью Judging Freedom.

Бывший офицер США также подчеркнул, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) — это уже проигравшая сторона конфликта.

Ранее Риттер спрогнозировал завершение российской спецоперации к концу лета 2023 года из-за огромных потерь в рядах украинской армии.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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