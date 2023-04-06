Риттер: российская спецоперация закончится летом 2023 года из-за огромных потерь в рядах ВСУ

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия завершит специальную военную операцию (СВО) уже к концу лета 2023 года, ведь Украина столкнётся с огромными потерями в результате неудачного контрнаступления. Такое мнение выразил экс-офицер разведки морской пехоты ВС США Скотт Риттер.

По его словам, Киев ошибочно бросает все резервы в Артёмовск, пытаясь сохранить контроль над городом. Однако Вооружённые силы Украины (ВСУ) проигрывают на этом направлении, указал Риттер. Бывший разведчик назвал планы Киева по организации контрнаступления "самоубийственными". Он считает, что украинскую армию ждёт полный провал на всех фронтах.

"Вот почему я продолжаю говорить, что спецоперация завершится к концу лета", — отметил Риттер в интервью ThisDayPedia.

Он также не исключил, что конфликт будет прекращён ещё раньше из-за разгрома украинских войск на поле боя.

Ранее Риттер усомнился в способности ВСУ провести успешную наступательную операцию. Как пояснил экс-разведчик, попытка контратаки обернётся колоссальными потерями для киевского режима.

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