Блинкен: контрнаступление Украины начнётся в ближайшие недели

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступление Украины начнётся в ближайшие недели. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью медиагруппе Funke.

Вашингтон, по словам американского политика, эти действия ВСУ поддержит. При этом Блинкен считает, что Киев сам должен принять решение о том, "возвращать" ли Крым.

"Украина — демократия. Президент Владимир Зеленский несёт ответственность за руководство страной, но он должен прислушиваться к воле украинцев", — заявил госсекретарь США.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что детали будущего контрнаступления ВСУ знают не более пяти человек на планете.

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