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Экс-офицер США Риттер: президент России Путин — мастер побеждать, избегая ловушек

1:03
Силовые структуры

Бывший офицер разведки морской пехоты ВС США Скотт Риттер назвал российского лидера Владимира Путина "мастером побеждать".

Экс-офицер США Риттер: президент России Путин — мастер побеждать, избегая ловушек

По его мнению, глава РФ умеет избегать ловушек. Он также обратил внимание на то, что российский президент не совершает опрометчивых поступков, в том числе во время украинского конфликта.

"Путин — мастер побеждать. Иногда победа требует терпения", — подчеркнул Риттер в эфире Judging Freedom.

Как пояснил экс-разведчик, Запад серьёзно просчитался, предположив, что Россия будет бездействовать, однако военно-промышленный комплекс (ВПК) и экономика этой страны продолжают хорошо функционировать. Совершенно противоположная ситуация складывается на Украине, указал бывший военнослужащий. Он отметил, что в ходе боестолкновений ВСУ лишились огромного количества солдат и техники.

Кроме того, Риттер похвалил президента РФ за успешные операции в Сирии.

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Атака на дрон США - началась III мировая? Путин взвинтил ставки до потолка
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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