Экс-офицер США Риттер: президент России Путин — мастер побеждать, избегая ловушек

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший офицер разведки морской пехоты ВС США Скотт Риттер назвал российского лидера Владимира Путина "мастером побеждать".

По его мнению, глава РФ умеет избегать ловушек. Он также обратил внимание на то, что российский президент не совершает опрометчивых поступков, в том числе во время украинского конфликта.

"Путин — мастер побеждать. Иногда победа требует терпения", — подчеркнул Риттер в эфире Judging Freedom.

Как пояснил экс-разведчик, Запад серьёзно просчитался, предположив, что Россия будет бездействовать, однако военно-промышленный комплекс (ВПК) и экономика этой страны продолжают хорошо функционировать. Совершенно противоположная ситуация складывается на Украине, указал бывший военнослужащий. Он отметил, что в ходе боестолкновений ВСУ лишились огромного количества солдат и техники.

Кроме того, Риттер похвалил президента РФ за успешные операции в Сирии.

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