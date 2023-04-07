Евсеев: Польша будет готова вступить в конфликт к осени, если Россия не отобьёт атаку дронов ВСУ

Россия должна быть готова к массовому удару тысяч украинских беспилотников, которого ещё не было. Если его удастся выдержать, то получится разобраться и с остальным. Об этом заявил военный эксперт Владимир Евсеев в беседе с изданием "Украина.ру".

Наибольшую опасность, по мнению аналитика, представляют беспилотники спортивного типа. Однако российские войска смогут отразить их атаку, выразил уверенность он.

Собеседник издания добавил, что из всех стран НАТО, которые могут вступить в конфликт с Россией, видит только Польшу и Литву. Но Варшава, по его словам, вступить в боевые действия раньше осени не сможет.

Польша побоится вводить войска на Украину, если Россия сумеет добиться перелома к осени.

"Учитывая, что Польша и Литва являются странами НАТО, мы сможем использовать тактическое ядерное оружие, чтобы сдержать ввод войск альянса. Помимо этого, США не поддержат массированный ввод войск со стороны Польши", — заключил Евсеев.

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