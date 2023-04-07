Кочетков: утечка файлов США о наступлении ВСУ выглядит как спланированная дезинформация

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Алексей Кочетков назвал проникновение "секретных документов" Пентагона о контрнаступлении украинской армии в соцсети спланированной дезинформацией.

По его мнению, ВСУ могут действительно готовиться к атаке, однако США и НАТО планируют запутать Россию с помощью искажённой информации.

"Я уверен в том, что всё, что написано в этих "секретных документах" — сознательная дезинформация со стороны западных спецслужб", — отметил эксперт в интервью ФАН.

При этом он посоветовал российскому командованию серьёзно отнестись к планам ВСУ по весеннему наступлению. Как пояснил Кочетков, украинская армия завершает подготовку к подрыву линии соприкосновения. Политолог призвал генералов РФ вычислить примерные направления будущих украинских ударов, чтобы впоследствии поймать ВСУ в "огневой мешок".

Ранее в Сети появился "секретный план" США и Пентагона по подготовке и оснащению украинских подразделений к весеннему наступлению. В нём сказано, что ВСУ будут готовы к началу операции против ВС РФ к маю.

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