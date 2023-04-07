Сладков: на Угледарском направлении идут бои, Россия продвигается вперёд

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Угледарском направлении продолжаются боевые действия, ВС РФ продвигаются вперёд.

Об этом в своём аккаунте мессенджера пишет военный корреспондент Александр Сладков.

"Сплетение ведомств и видов Вооруженных сил: МВД и чекисты ДНР, ВМФ России, сухопутные войска. Идёт вязкое противостояние. Атаки и контратаки в поле и в застройках, артиллерийские дуэли", — отметил военкор.

Никакой суеты в рядах армии России, неприятель несёт потери и вынужден отходить, подытожил Сладков.

Ранее сообщалось, что танк Т-72 группировки "Отважные" Вооружённых сил России разбил блиндаж боевиков украинской армии на Краснолиманском направлении. Бойцы ВС РФ использовали всего два снаряда, чтобы уничтожить гнездо националистов армии Украины.

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