Рогов: у ВС РФ не хватает антидроновых ружей для отражения наступления ВСУ

2:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армии России на линии соприкосновения перед вероятным контрнаступлением боевиков украинских войск очень не хватает антидроновых ружей.

А ведь главный прорыв ВСУ будет сопровождаться беспилотниками-камикадзе. Дроны будут задействованы для уничтожения штабов и складов, заявил в эфире "Радио Крым" Владимир Рогов.

"Одним из элементов наступления, помимо широкого использования управляемых ракет типа HIMARS и снарядов М 777, будет иметь широкое использование, и fpv-дронов, и дронов-камикадзе, которые полетят роями, чтобы бить по местам принятия решений, по нашей технике, по складам и, по всему тому, что может обеспечивать нашу безопасность, и здесь важно их перехватывать, — сказал член главного совета администрации Запорожской области.

По его словам, Запад будет поставлять оружие столько, сколько необходимо для продолжения боёв по схеме "русские рубят русских". Политика подталкивания Киева к таким действиям продолжается, и контрнаступ ожидается в ближайшее время, в промежутке между православной Пасхой и Днем Победы.

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— Я думаю, что для ПВО это будет непростой задачей, так как оно может захлебнуться, и поэтому нам надо помогать нашим ребятам нашим защитникам так, чтобы ни один дрон не долетел и был сбит до того, как нанесёт какой-то удар и ущерб нашей обороне и нашей инфраструктуре.

Надо понимать, что это достаточно точечный момент, то есть, понятие, как склад беспилотников, отсутствует. Они тонким слоем рассредоточены. Поэтому искать их достаточно тяжело, но надо".

По словам представителя администрации Запорожской области, Запад будет поставлять оружие и технику ровно столько, сколько нужно для продолжения боевых действий по формуле "русский рубит русских", или же, "войны до последнего украинца". Политика информационной накрутки и подталкивания Украины к таким действиям продолжается, и атака ожидается в ближайшие недели, буквально в промежутке между православным праздником Пасхи и Днем Победы.