Родные отправленных обманом в Бахмут бойцов ВСУ вышли на митинг в Харькове

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование ВСУ отправило обманом на убой в Бахмут (Артёмовск) бойцов теробороны и они понесли огромные потери. Теперь их родственники вышли на митинг в Харькове.

По словам родных солдат, их везли на одно направление, а приехали они на другое. Воевать послали "с ножами на танки". В подразделении нет ни офицеров, которые пошли бы в бой, ни укомплектования.

Сестра одного из убитых бойцов заявила, что офицеры сидят в штабе и только раздают команды. Мобилизованным угрожают тюрьмой и всем, чем можно, морально истощают. Девушка добавила, что её брат погиб после ранения, так как его не смогли эвакуировать.

Напомним, сами бойцы 127-й бригады ТРО записали на днях видео, в котором выразили недоверие своему командованию. Они заявили, что их батальон решили "утилизировать и уничтожить" преступными приказами, обманом отправили на Бахмут.

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