Украинский лётчик Вадим Ворошилов с позывным KARAYA опубликовал видео своего вылета на боевом истребителе. Пилот разместил запись на странице в соцсети.
На кадрах, снятых из кабины на экш-камеру, видны заснеженные поля внизу под крылом истребителя. В каком именно районе выполнялся полёт, а также какой модели был самолёт, не уточняется.
Напомним, вчера пограничники задержали в Брянской области жителя Украины, который залетел на легкомоторном самолёте на территорию России и сбросил в поле две бомбы. Как сообщил Mash, он заявил на допросе, что ненавидит русских и "продолжит их резать и убивать сразу же, как его обменяют".
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Появилось видео с ведением огня украинскими диверсантами в Брянской области.