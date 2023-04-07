Украинский лётчик Ворошилов опубликовал видео своего вылета на боевом истребителе

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский лётчик Вадим Ворошилов с позывным KARAYA опубликовал видео своего вылета на боевом истребителе. Пилот разместил запись на странице в соцсети.

На кадрах, снятых из кабины на экш-камеру, видны заснеженные поля внизу под крылом истребителя. В каком именно районе выполнялся полёт, а также какой модели был самолёт, не уточняется.

Напомним, вчера пограничники задержали в Брянской области жителя Украины, который залетел на легкомоторном самолёте на территорию России и сбросил в поле две бомбы. Как сообщил Mash, он заявил на допросе, что ненавидит русских и "продолжит их резать и убивать сразу же, как его обменяют".