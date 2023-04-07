Советник Пушилина Гагин о контрнаступлении ВСУ: враг силён и решительно настроен

Если Киев начнёт обещанное контрнаступление, множество украинских военных погибнет в самом его начале. В этом уверен советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Политик убеждён, что наступление Киева точно состоится, ведь подразделения ВСУ для него уже сформированы. В их состав будут входить бойцы, которых тренировали страны-члены НАТО.

"Надо понимать, что враг достаточно силен, достаточно решительно настроен", — сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".

При этом советник Пушилина заверил, что ВС РФ готовы к любым вариантам развития событий. Гагин уверен, что во время украинского контрнаступления ведущую роль сыграют российские ПВО и ВКС, а для авиации РФ этот момент станет "звёздным часом".

Именно поэтому украинская сторона понесёт огромные потери уже в первые часы предполагаемой наступательной кампании, и многие бойцы ВСУ вообще не успеют достичь линии фронта, заключил Гагин.

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