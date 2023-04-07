NBC News: контрнаступление ВСУ может провалиться из-за недостатка опытных военных

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские журналисты заявили, что наступление Киева может оказаться неэффективным. Причиной послужат потери среди опытных украинских военных.

Об этом заявили в эфире NBC News. По информации СМИ, Украина считает наступление необходимым, поскольку ей важно показать Западу "путь к победе", убедить страны продолжить оказывать ВСУ поддержку.

Как отметили журналисты, количество опытных солдат уменьшается. Операция ВСУ, по данным телеканала, должна начаться в ближайшие месяцы.

"К сожалению, украинцы умирают. Люди на передовой измотаны. Поэтому мы должны их сменять", — сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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