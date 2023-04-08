Минобороны РФ: гвардии сержант Раскалиев в одиночку уничтожил штурмовую группу ВСУ

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Министерстве обороны России рассказали о подвиге гвардии сержанта Адельбека Раскалиева, который защитил стратегически важный объект, в одиночку уничтожив подразделение неприятеля.

В составе группы десанта Раскалиев удерживал оборону острова под атаками боевиков. Противник старался выбить с позиций военнослужащих ВС РФ, для чего отрезал пути доставки снабжения и подкрепления.

Находясь под артиллерийско-миномётным огнём, боец смог из гранатомёта уничтожить катер со штурмовой группой украинских националистов, в результате чего был ликвидировано пять солдат неприятеля.

Своими мужественными действиями, отметили в российском оборонном ведомстве, гвардии сержант не допустил высадку десанта ВСУ на остров.

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