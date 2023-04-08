Военные хирурги извлекли из сердца российского бойца натовскую пулю

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные хирурги провели ещё одну уникальную операцию. Они извлекли из сердца российского военнослужащего пулю, выпущенную украинским снайпером из оружия стран НАТО. Об очередной уникальной операции, проведённой врачами, рассказал телеканал "Звезда".

Операция прошла в многофункциональной операционной Центрального военного госпиталя имени Вишневского. В этот раз там работали кардиологи. Они достали пулю, которая была "припаяна" прямо к сердцу, отметил корреспондент.

Начальник центра кардиохирургии профессор Александр Лищук показал извлечённую из сердца сержанта, выполнявшего боевые задачи в зоне СВО, пулю, похожую на натовскую.

По словам доктора, пуля лежала там, где проходят крупные сосуды, и человеку просто повезло, что она не пробила сосуд. Операция была проведена за рекордное время — она длилась всего час. Пациент остался жив, впереди у него курс реабилитации.

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