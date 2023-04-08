Ходаковский: нехватка боеприпасов у российских военных обусловлена подготовкой к наступлению ВСУ

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Нехватка боеприпасов и даже почти полное их отсутствие на данный момент у российских подразделений сейчас обусловлены, в том числе, подготовкой к наступлению украинской армии. Такое мнение высказал командир спецназа Росгвардии ДНР Александр Ходаковский.

Он отметил, что сейчас командование приняло решение на некоторых участках, где не ведётся активное наступление, почти полностью прекратить суточную выдачу боекомплекта.

Решение для передовых частей это очень болезненное, добавил он.

"Когда твою пехоту обрабатывают, как в тире — хладнокровно воспринимать это невозможно. Но если мы понимаем, что стоит на кону — нам придётся терпеть. Нам остро необходимо встретить противника так, чтобы даже его возможный тактический успех обернулся для него полным истощением, что позволит нам перегруппироваться и в перспективе завладеть инициативой", — объяснил Ходаковский в своём Telegram-канале.

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