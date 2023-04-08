Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался по поводу разговоров вокруг темы предстоящего возможного контрнаступления вооружённых сил Украины (ВСУ). Он призвал "не переживать" на этот счёт, объяснив свою точку зрения в Telegram-канале.
"Лично я только за, если они такое сделают. Для удачного контрнаступления им нужны большие ресурсы, неизбежны потери нападающих. В то же время наши позиции выгодные, укреплённые. Тактика боёв отшлифована, приёмы и маневры противника предсказуемы. Оборонная позиция наших войск позволит использовать меньше ресурсов", — написал политик.
По его мнению, контрнаступление боевиков ВСУ и наёмников стран НАТО, наоборот, будет выгодно России по всем пунктам. А "вишенкой на торте" станут трофеи: образцы иностранной техники, толпы пленных, которые на камеру как всегда окажутся военными поварами или электриками, заключил Кадыров.
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