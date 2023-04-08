Кадыров: контрнаступление ВСУ и наёмников НАТО России будет выгодно по всем пунктам

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался по поводу разговоров вокруг темы предстоящего возможного контрнаступления вооружённых сил Украины (ВСУ). Он призвал "не переживать" на этот счёт, объяснив свою точку зрения в Telegram-канале.

"Лично я только за, если они такое сделают. Для удачного контрнаступления им нужны большие ресурсы, неизбежны потери нападающих. В то же время наши позиции выгодные, укреплённые. Тактика боёв отшлифована, приёмы и маневры противника предсказуемы. Оборонная позиция наших войск позволит использовать меньше ресурсов", — написал политик.

По его мнению, контрнаступление боевиков ВСУ и наёмников стран НАТО, наоборот, будет выгодно России по всем пунктам. А "вишенкой на торте" станут трофеи: образцы иностранной техники, толпы пленных, которые на камеру как всегда окажутся военными поварами или электриками, заключил Кадыров.

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