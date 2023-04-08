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Ходаковский: наступление ВСУ стало возможным из-за оставления военными России Херсона

Силовые структуры

Ожидаемое наступление ВСУ становится возможным, так как они не истратили силы осенью прошлого года. Такое мнение высказал командир спецназа Росгвардии ДНР Александр Ходаковский.

Ходаковский: наступление ВСУ стало возможным из-за оставления военными России Херсона

Противник не выложился на Харьковском направлении, он не истратил ресурс при овладении временно оставленным российскими войсками Херсоном, заметил военный в своём Telegram-канале.

По его словам, теперь ВСУ этот ресурс используют, за прошедшее время усилив и живой силой, и техникой, полученной на Западе.

"Вся надежда сейчас на наши пушки и ракеты. Если сможем выжать из них максимум эффективности — пехота устоит, а если где и попятится, то победа противнику обойдётся очень дорого", — заключил командир.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не волноваться по поводу контрнаступления ВСУ, объяснив, почему оно на руку России "по всем пунктам".

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Вассерман: Россия не отдаст Херсон и вот почему
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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