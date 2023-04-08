Ходаковский: наступление ВСУ стало возможным из-за оставления военными России Херсона

Ожидаемое наступление ВСУ становится возможным, так как они не истратили силы осенью прошлого года. Такое мнение высказал командир спецназа Росгвардии ДНР Александр Ходаковский.

Противник не выложился на Харьковском направлении, он не истратил ресурс при овладении временно оставленным российскими войсками Херсоном, заметил военный в своём Telegram-канале.

По его словам, теперь ВСУ этот ресурс используют, за прошедшее время усилив и живой силой, и техникой, полученной на Западе.

"Вся надежда сейчас на наши пушки и ракеты. Если сможем выжать из них максимум эффективности — пехота устоит, а если где и попятится, то победа противнику обойдётся очень дорого", — заключил командир.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не волноваться по поводу контрнаступления ВСУ, объяснив, почему оно на руку России "по всем пунктам".

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