Марков назвал удары по энергосистеме Украины малоуспешными: Киев возобновил экспорт электроэнергии

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков прокомментировал новость о том, что Украина снова начала экспортировать электроэнергию, несмотря на ракетные обстрелы со стороны ВС РФ.

Марков обратил внимание на то, что Киев возобновил экспорт электроэнергии.

"Это свидетельство того, что десятки ракетных ударов по энергосистеме Украины нельзя признать полностью успешными", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт отметил, что общественность не зря задавалась вопросами о том, как удары по инфраструктуре Украины помогут армии РФ достичь победы на СВО.

"Реальность подтверждает, что это были правильные вопросы", — выразил своё мнение Марков.

Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский заявлял, что ракетные удары по Украине выглядят как результат неудач "в прямом столкновении".

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