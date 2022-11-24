Ходаковский о запоздалых ударах по Украине: Начали в истерике бить по тылам

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что ракетные удары по Украине выглядят сейчас, как результат неудач "в прямом столкновении".

Ходаковский считает, что дела "на передке" у ВС РФ шли бы пободрее, если бы российская армия стала наносить удары по инфраструктуре Украины в начале СВО.

"Можно сказать, что не добившись желаемых результатов в прямом столкновении, мы начали в истерике бить по тылам по известному принципу: что не съем — то понадкусываю", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своё микроблоге.

Он считает, что за избирательность методов ведения спецоперации Россия расплатилась жизнями солдат.

"Так что я не радуюсь тому, что наши ракеты летят туда и делают свою военную работу", — выразил своё мнение Ходаковский, отметив, что ВС РФ проявили много терпения к Украине.

Ранее политолог Сергей Марков перечислил семь версий, объясняющих цели ракетных ударов по Украине.