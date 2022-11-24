Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что ракетные удары по Украине выглядят сейчас, как результат неудач "в прямом столкновении".
Ходаковский считает, что дела "на передке" у ВС РФ шли бы пободрее, если бы российская армия стала наносить удары по инфраструктуре Украины в начале СВО.
"Можно сказать, что не добившись желаемых результатов в прямом столкновении, мы начали в истерике бить по тылам по известному принципу: что не съем — то понадкусываю", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своё микроблоге.
Он считает, что за избирательность методов ведения спецоперации Россия расплатилась жизнями солдат.
"Так что я не радуюсь тому, что наши ракеты летят туда и делают свою военную работу", — выразил своё мнение Ходаковский, отметив, что ВС РФ проявили много терпения к Украине.
Ранее политолог Сергей Марков перечислил семь версий, объясняющих цели ракетных ударов по Украине.
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Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.